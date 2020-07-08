На трасі Одеса – Київ внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка

Аварія сталася неподалік від села Алтестове за участю автомобіля «DODGE».

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередньою інформацією, 48-річний водій скоїв наїзд на дитину, коли та із своєю тіткою перетинали проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

На місці працювала слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області.

Поліцейські встановлюють обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба