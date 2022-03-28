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Во время войны в МВД создали полезный сервис: чем он поможет?

Во время войны в МВД создали полезный сервис: чем он поможет?

В Министерстве внутренних дел (МВД) создали электронный портал, который помогает граждан и водителям решать все необходимые вопросы в военное время. Он называется «Головний сервісний центр МВС» (hscmvs.com).

Сайт создали буквально на дня для украинских водителей и не только. Здесь можно найти актуальную информацию относительно работы сервисных центров МВД, графика работы и предоставляемых услуг специалистами во время военного положения, а также ответы на самые распространенные вопросы среди граждан. Например: «Как в условиях военного состояния зарегистрировать транспортное средство и получить водительское удостоверение?»

На период войны в Главном сервисном центре МВД предоставляют следующие услуги:

  • Регистрация транспортного средства, ввезенного из-за границы.
  • Регистрация нового транспортного средства приобретенного в автосалоне.
  • Выдача дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства (при потере).
  • Обмен и восстановление водительских прав гражданам, которые по закону имеют право выезда за пределы Украины и тем, кто привлекается к обороне.
  • Сдача экзаменов на категорию С, СЭ. Экзамены принимаются в первую очередь для граждан, которые мобилизуются в Вооруженные силы Украины и привлекаются к службе в Территориальной обороне и правоохранительных органах.

Также на сайте МВД можно:

  • Узнать свои штрафы и как оплатить их.
  • Как продлить срок хранения номерных знаков в сервисном центре МВД.
  • Как получить справку об отсутствии судимости.

Горячая линия сервисного центра — (044) 290-19-88

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Редакция ПРОФИЛЬ

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