Во время строительства «Макдональдса» в Одессе рухнула часть дома по-соседству (фото)

Об этом сообщает usionline.com.

Там обвалилась часть стены у дома №71 на Колонтаевской. Все произошло в то время, как строители сооружали там здание очередного «Макдональдса».

Новострой возводили впритык к жилому дому в том районе. Как отметили в мэрии, ЧП случилось, так как строительные работы проводили с нарушением норм безопасности.

Когда рыли котлован, часть стены попросту рухнула.

В гордепартаменте хозяйства уже направили предписание в строительную компанию с просьбой остановить стройку.

Также у проводящей работы компании «Гефест» потребовали разрешительные документы на проведение работ.

Фото: usionline.com

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