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Новости Одессы и Одесской области

Во время реконструкции в Одессе повредили старинный особняк: владельцы ответят в суде

Во время реконструкции в Одессе повредили старинный особняк: владельцы ответят в суде

Речь идет об историческом здании на пересечении улиц Канатной и Бунина.

Там реконструкция обернулась судебным иском к тем, кто ее проводил.

Об этом сообщили в пресс-службе одесской облпрокуратуры.

Объект осмотрели эксперты Департамента кульутуры, ГАСКа, а также Института судебных эксперти. В итоге нашли там многочисленные повреждения.

На здание наложили арест

На здание наложили арест

Как выяснилось, здание оказалось поврежденным из-за того, что его реставрировали с нарушениями. Так, окна здания перестроили в двери, обустроив незаконно четыре фасадных входа.

К владельцам готовят судебный иск

К владельцам готовят судебный иск

Теперь владельцам придется отвечать по закону.

На здание уже наложили арест. Назначена строительно-техническая экспертиза.

Эксперты нашли многочисленные нарушения

Эксперты нашли многочисленные нарушения

В прокуратуре готовят иск в суд по отношению к хозяевам объекта. Скорее всего, у них отберут право собственности на здание и вынудят вернуть ему первоначальный вид.

К слову, этот дом на Канатной, 18 знают, как особняк Переяславцева. Это памятник архитектуры местного значения конца XIX ст.

Фото: od.gp.gov.ua, depo.ua

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