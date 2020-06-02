Во время перестрелки на рынке “7 километр” ранены два человека (видео)

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на промтоварному ринкуВнаслідок події поранення отримали двоє людей. Їх доставлено до лікарні.Попередньо встановлено, що сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Самі ж правопорушники сіли в свої автомобілі і поїхали геть.Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні.

Gepostet von Поліція Одеської області am Dienstag, 2. Juni 2020