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Новости Одессы и Одесской области

Во время перестрелки на рынке “7 километр” ранены два человека (видео)

Во время перестрелки на рынке “7 километр” ранены два человека (видео)

В результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции вОдесской области.

Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов (вероятно из травматического оружия) в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини на промтоварному ринкуВнаслідок події поранення отримали двоє людей. Їх доставлено до лікарні.Попередньо встановлено, що сьогодні вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу. В результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Самі ж правопорушники сіли в свої автомобілі і поїхали геть.Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події та особи, які до неї причетні.

Gepostet von Поліція Одеської області am Dienstag, 2. Juni 2020

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к нему лица.

Видео: пресс-служба Нацполиции в Одесской области, Facebook

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