Во время карантина школьников в Одессе обучают через youtube (видео)

Недавно мы писали о том, что из-за эпидемии ОРВИ и гриппа одесским школьникам продлили карантин.
Так, в большинстве школ учебный процесс приостановлен до 17 февраля. Но это предварительная дата и она может корректироваться.
В то же время учителя рекомендуют школьникам не терять времени и обучаться на дому. Так, многие преподаватели записывают видеоуроки по программе и выкладывают их на youtube.
Об этом сообщили в одесском горсовете.
После того, как педагог выложил ролик в интернет, он делится ссылкой с учениками в соцсетях. Видео доступно на сайте департамента образования и на сайте каждой городской школы.
Фото: cash.biz
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