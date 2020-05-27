ВНО во время карантина: как и когда будут сдавать тестирование одесские ученики?

Карантинные меры слабеют, но внешнее независимое тестирование все ещё попадает в сроки адаптивного карантина. Несмотря на это, пробное тестирование и основной экзамен будут проведены. Однако в даты и регламент тестирования внесены изменения.

Об этом сообщил директор Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов во время конференции в информагентстве «Контекст Причерноморье».

Сессия внешнего независимого оценивания начинается 25 июня и заканчивается 17 июля.Так как эти даты входят в адаптивный период карантина, региональный центр оценивания качества образования занялся закупкой средств гигиены и личной защиты. Тестирование будет проходить по рекомендациям главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

По Одесской области зарегистрировано более 23 тысяч участников. Из них почти 13 тысяч–выпускники школ, лицеев и гимназий, 2489– ученики профессионально-технических образовательных учреждений, 5232 – студенты колледжей, техникумов и 2295 –выпускники прошлых годов.

Наиболее популярными предметами для оценивания стали история Украины, математика, английский язык, география и биология.

Пробное ВНО пришлось перенести. Его проведение было запланировано в марте, однако из-за карантина пришлось отсрочить. На пробное тестирование зарегистрировано 76% от общего количества желающих сдать ВНО. По словам директора Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолия Анисимова, желающие пройти пробное оценивание должны были получить приглашение ещё в марте.

– Сейчас эти приглашения обновляются, место проведения не изменится, но поменяется дата и регламент пункта пробного оценивания из-за карантинных мероприятий. Сейчас можно сказать, что 15 июня будет проведено пробное оценивание по украинскому языку и литературе, а 17 июня по другим предметам, – сказал Анисимов.

Однако во время пробного оценивания масками обеспечат только персонал, поэтому ученикам необходимо прийти в пункт пробного тестирования со своим средством защиты.

Для тех, кто по каким-то причинам не успел зарегистрироваться на ВНО, есть возможность зарегистрироваться на дополнительную сессию на сайте Украинского центра оценивания качества образования в период с 25 мая по 9 июня.

Анатолий Анисимов не исключает вероятность того, что 22 июня будет сняты карантинные ограничения и сессия пройдет в обычном порядке.

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