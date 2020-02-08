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Новости Одессы и Одесской области

ВНО-2020: в вузах Одессы стало меньше бюджетных мест

ВНО-2020: в вузах Одессы стало меньше бюджетных мест

В Одессе значительно сократилось количество мест для бесплатного обучения студентов.

Об этом рассказал директор регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов, передает volnatv.com.

Анатолий Анисимов напомнил, что в этом году нужно успеть зарегистрироваться на участие в ВНО до 24 марта. По его словам, заявки на сдачу ВНО уже подали 17 тысяч выпускников школ.

Нынешним абитуриентам следует учитывать то, что им подняли проходной барьер. К примеру, для медиков он составит не меньше 150 баллов, для остальных – 120 и больше.

Так что конкуренция на одно бюджетное место заметно увеличилась. А так как их стало еще меньше, то придется особо тщательно готовиться к оцениванию.

Директор центра оценивания качества образования рассказал, что самые популярные в этом году экзаменационные предметы – украинский, английский языки и математика.

Фото: 24tv.ua

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