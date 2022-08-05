Вниманию водителей: в Одессе затруднен проезд по проспекту Гагарина

Сегодня утром, в пятницу, 5 августа 2022 года, в Одессе сложно проехать по проспекту Гагарина в Приморском районе города. Об этом предупреждает водителей Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

Как сообщается, проезд по проспекту Гагарина сегодня будет усложнен в связи с проведением аварийных работ.

Накануне местные Телеграм-каналы сообщали, что из-за коммунальной аварии на Французском бульваре без воды остались жители 6 улиц, в том числе и проспекта Гагарина.

Не исключено, что сегодняшние работы связаны с устранением последствий этой аварии.

Фото с Телеграм-канала «Одеса. Офiцiйно»