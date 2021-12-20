Вниманию водителей: в Одессе из-за блэкаута не работают светофоры

Сегодня, 20 декабря 2021 года, в Одессе в связи с плановым отключением электроснабжения в большинстве районов города временно не работают светофоры.

Как предупреждают в патрульной полиции, проезжая перекрестки, водители должны соблюдать требования дорожных знаков.

А в случае возникновения сложной дорожной обстановки на перекрестках обещают задействовать регулировщиков.

По информации Одесского горсовета, сегодня, до 20:00 не будут работать светофоры на трех перекрестках вдоль проспекта Небесной Сотни – на пересечении с улицами Ильфа и Петрова, Левитана и Академика Глушко.

По сообщению компании “ДТЭК Одесские электросети”, сегодня будет проводиться ремонт на распределительном пункте “Электрон”, из-за чего обесточены часть домов по улицам Вильямса, Глушко, Королева, Левитана, вдоль Люстдорфской дороги и Дачи Ковалевского. Работы продлятся до 20:00 часов.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 декабря, в Одессе энергетики планируют обесточить десятки улиц и сотни домов.