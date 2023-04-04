Вниманию водителей: где сегодня в Одессе ремонтируют улицы и тротуары (фото)

4 апреля 2023 года одесские коммунальщики задействованы в благоустройстве дорог в разных районах города.
Как сообщается на странице КП «Городские дороги» в Facebook, специалисты сегодня работают на таких улицах в Одессе:
- просп. Адмиральский,
- просп. Добровольского/ул. Д. Ойстраха — уборка и мойка остановочных комплексов и уборка близлежащей территории,
- ул. Мясоедовская — уборка карманов,
- ул. Среднефонтанская – уборка тротуара,
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ул. Екатерининская, 69/71,
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ул. Тираспольская, 23 – ремонт тротуарного покрытия (плитка).
Сотрудники коммунального предприятия трудятся и на следующих локациях:
- ул. Рихтера,
- ул. Водопроводная,
- ул. Старосенная,
- ул. Радостная – очистка дождеприемников и промывка рукавов,
- Хаджибейская дорога – очищение канавы,
- ул. Балковская,
- ул. Житомирская,
- Потемкинская лестница — поверхностная очистка дождеприемников.
Автомобилистам и пешеходам стоит учесть данную информацию для комфортного передвижения по городу. В частности, важно не парковать свой транспорт вблизи проводимых работ.
Фото: КП «Городские дороги», Facebook