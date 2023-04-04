Вниманию водителей: где сегодня в Одессе ремонтируют улицы и тротуары (фото)

4 апреля 2023 года одесские коммунальщики задействованы в благоустройстве дорог в разных районах города.

Как сообщается на странице КП «Городские дороги» в Facebook, специалисты сегодня работают на таких улицах в Одессе:

просп. Адмиральский,

п росп. Добровольского/ул. Д. Ойстраха — уборка и мойка остановочных комплексов и уборка близлежащей территории,

у л. Мясоедовская — уборка карманов,

у л. Среднефонтанская – уборка тротуара,

ул. Екатерининская, 69/71,

ул. Тираспольская, 23 – ремонт тротуарного покрытия (плитка).

Сотрудники коммунального предприятия трудятся и на следующих локациях:

у л. Рихтера,

у л. Водопроводная,

у л. Старосенная ,

у л. Радостная – очистка дождеприемников и промывка рукавов,

Х аджибейская дорога – очищение канавы,

у л. Балковская,

у л. Житомирская,

Потемкинская лестница — поверхностная очистка дождеприемников.

Автомобилистам и пешеходам стоит учесть данную информацию для комфортного передвижения по городу. В частности, важно не парковать свой транспорт вблизи проводимых работ.

Фото: КП «Городские дороги», Facebook