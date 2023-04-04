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Вниманию водителей: где сегодня в Одессе ремонтируют улицы и тротуары (фото)

Вниманию водителей: где сегодня в Одессе ремонтируют улицы и тротуары (фото)

4 апреля 2023 года одесские коммунальщики задействованы в благоустройстве дорог в разных районах города.

Как сообщается на странице КП «Городские дороги» в Facebook, специалисты сегодня работают на таких улицах в Одессе:

  • просп. Адмиральский,
  • просп. Добровольского/ул. Д. Ойстраха уборка и мойка остановочных комплексов и уборка близлежащей территории,
  • ул. Мясоедовская — уборка карманов,
  • ул. Среднефонтанская – уборка тротуара,

  • ул. Екатерининская, 69/71,

  • ул. Тираспольская, 23 – ремонт тротуарного покрытия (плитка).

Сотрудники коммунального предприятия трудятся и на следующих локациях:

  • ул. Рихтера,
  • ул. Водопроводная,
  • ул. Старосенная,
  • ул. Радостная – очистка дождеприемников и промывка рукавов,
  • Хаджибейская дорога – очищение канавы,
  • ул. Балковская,
  • ул. Житомирская,
  • Потемкинская лестница — поверхностная очистка дождеприемников.

Автомобилистам и пешеходам стоит учесть данную информацию для комфортного передвижения по городу. В частности, важно не парковать свой транспорт вблизи проводимых работ.

Фото: КП «Городские дороги», Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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