Внимание: в Одессе объявлена воздушная тревога

Вечером воскресенья, 27 февраля 2022, в Одессе объявлена воздушная тревога.
Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».
Услышав звуки электросирен, гудки предприятий, других сигнальных средств (что означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»), каждый гражданин обязан:
- включить телевизор на канале местного вещания или зайти на ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ: Одесского ОГА, Одесского облсовета, Одесского городского совета, региональных управлений СБУ, Нацполиции и ГСЧС;
- ознакомиться с обращением к населению, которое прозвучит после отключения сирен, гудков;
- закрыть окна, выключить все нагревательные приборы, выключить газовую плиту, потушить печи, выключить свет;
- быстро одеться, проверить наличие пришитых с внутренней стороны одежды у детей дошкольного возраста записей: фамилию, имя, отчество, адрес, возраст, номер домашнего телефона;
- взять индивидуальные средства защиты и заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарик и кратчайшим путем направляться к ближайшему укрытию.
БЛИЖАЙШЕЕ УКРЫТИЕ — ЭТО:
- подвал вашего или соседнего дома;
- защитные сооружения коммунальной собственности, открытые после получения сигнала;
- паркинг;
- подвалы ближайшей школы или садика;
- если таких укрытий поблизости нет, используйте неровности рельефа.
Внимание: защитные сооружения больниц принимают только больных, раненых и работающий медицинский персонал!
Также напомним, что с 19:00 в городе вступил в силу комендантский час. Он продлится до 06:00 часов понедельника, 28 февраля.