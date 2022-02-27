Внимание: в Одессе объявлена воздушная тревога

Вечером воскресенья, 27 февраля 2022, в Одессе объявлена воздушная тревога. Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

Услышав звуки электросирен, гудки предприятий, других сигнальных средств (что означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»), каждый гражданин обязан:

включить телевизор на канале местного вещания или зайти на ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ: Одесского ОГА, Одесского облсовета, Одесского городского совета, региональных управлений СБУ, Нацполиции и ГСЧС;

ознакомиться с обращением к населению, которое прозвучит после отключения сирен, гудков;

закрыть окна, выключить все нагревательные приборы, выключить газовую плиту, потушить печи, выключить свет;

быстро одеться, проверить наличие пришитых с внутренней стороны одежды у детей дошкольного возраста записей: фамилию, имя, отчество, адрес, возраст, номер домашнего телефона;

взять индивидуальные средства защиты и заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарик и кратчайшим путем направляться к ближайшему укрытию.

БЛИЖАЙШЕЕ УКРЫТИЕ — ЭТО:

подвал вашего или соседнего дома;

защитные сооружения коммунальной собственности, открытые после получения сигнала;

паркинг;

подвалы ближайшей школы или садика;

если таких укрытий поблизости нет, используйте неровности рельефа.

Внимание: защитные сооружения больниц принимают только больных, раненых и работающий медицинский персонал!

Также напомним, что с 19:00 в городе вступил в силу комендантский час. Он продлится до 06:00 часов понедельника, 28 февраля.