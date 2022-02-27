Новости Одессы и Одесской области

Внимание: в Одессе объявлена воздушная тревога

Вечером воскресенья, 27 февраля 2022, в Одессе объявлена воздушная тревога.
Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

Рецепты

Услышав звуки электросирен, гудки предприятий, других сигнальных средств (что означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»), каждый гражданин обязан:

  • включить телевизор на канале местного вещания или зайти на ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ: Одесского ОГА, Одесского облсовета, Одесского городского совета, региональных управлений СБУ, Нацполиции и ГСЧС;
  • ознакомиться с обращением к населению, которое прозвучит после отключения сирен, гудков;
  • закрыть окна, выключить все нагревательные приборы, выключить газовую плиту, потушить печи, выключить свет;
  • быстро одеться, проверить наличие пришитых с внутренней стороны одежды у детей дошкольного возраста записей: фамилию, имя, отчество, адрес, возраст, номер домашнего телефона;
  • взять индивидуальные средства защиты и заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарик и кратчайшим путем направляться к ближайшему укрытию.

БЛИЖАЙШЕЕ УКРЫТИЕ — ЭТО:

  • подвал вашего или соседнего дома;
  • защитные сооружения коммунальной собственности, открытые после получения сигнала;
  • паркинг;
  • подвалы ближайшей школы или садика;
  • если таких укрытий поблизости нет, используйте неровности рельефа.

Внимание: защитные сооружения больниц принимают только больных, раненых и работающий медицинский персонал!

Также напомним, что с 19:00 в городе вступил в силу комендантский час. Он продлится до 06:00 часов понедельника, 28 февраля.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить