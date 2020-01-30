fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Внимание, розыск: в Одессе ищут двух подростков

Внимание, розыск: в Одессе ищут двух подростков

Двое 16-летних подростков без вести пропали в Одессе. Их разыскивают родственники и полиция.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

16-летняя Соня Байрачная ещё 26 января ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Рост Сони — примерно 175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые длинные и вьющиеся, глаза голубые, лицо овальное, брови широкие.

Она была одета в джинсы темно-серого цвета, свитер черного цвета, куртку с капюшоном темно-зеленого цвета, на капюшоне мех розового цвета, ботинки черного цвета.

Разыскивают также 16-летнего Никиту Заим. Парень ушёл из дома и не вернулся.

Рост Никиты — 150-155 см, волосы русые, худощавого телосложения. Он был одет в бежевые ботинки, темную куртку с бежевыми вставками, белую кофту с синими полосами, темную кепку.

С любой информацией о пропавших обращайтесь по телефону: (048) 765-75-27 или по спецлинии «102».

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить