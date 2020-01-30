Внимание, розыск: в Одессе ищут двух подростков

Двое 16-летних подростков без вести пропали в Одессе. Их разыскивают родственники и полиция.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

16-летняя Соня Байрачная ещё 26 января ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Рост Сони — примерно 175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые длинные и вьющиеся, глаза голубые, лицо овальное, брови широкие.

Она была одета в джинсы темно-серого цвета, свитер черного цвета, куртку с капюшоном темно-зеленого цвета, на капюшоне мех розового цвета, ботинки черного цвета.

Разыскивают также 16-летнего Никиту Заим. Парень ушёл из дома и не вернулся.

Рост Никиты — 150-155 см, волосы русые, худощавого телосложения. Он был одет в бежевые ботинки, темную куртку с бежевыми вставками, белую кофту с синими полосами, темную кепку.

С любой информацией о пропавших обращайтесь по телефону: (048) 765-75-27 или по спецлинии «102».

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