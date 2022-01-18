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Внимание: одесситов предупреждают о сильном ветре

Внимание: одесситов предупреждают о сильном ветре

В Одессе и области ожидается сильный ветер. Жителей призывают быть осторожными и внимательными.

Рецепты

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по данным УкрГидрометцентра, 18 января в Украине и в Одесской области, в частности, порывы ветра 15-20 м/с.

Такие природные явления могут нести потенциальную опасность людям и транспортным средствам.

Особенно актуально такое предупреждение в Одессе, где во время усиления ветра часто падают ветки деревьев. Поэтому ставить автомобили под деревьями не рекомендуется. Также стоит соблюдать осторожность пешеходам, проходя вблизи деревьев.

Также опасность могут представлять провода линий электропередач и рекламные конструкции.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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