Внимание: комендантский час в Одессе уже начался

Вечером субботы, 26 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области вводится уже третий с введением военного положения комендантский час.

При этом в Одесской областной военной администрации предупреждают: на этот раз время комендантского часа изменилось – сегодня он продлится с 19:00 часов субботы 26 февраля до 06:00 часов воскресенья 27 февраля.

Напоминаем, что в указанное время запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Кроме того, 27 февраля запрещено движение транспортных средств на территории Одесской области, кроме служб экстренной медицинской помощи и транспорта специализированного назначения, который выполняют неотложное служебное задание, при включении специальных световых сигнальных устройств, а также автомобилей, движение которых разрешено по специальным пропускам.

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