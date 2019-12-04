Скончалась преподаватель колледжа, который загорелся в Одессе

Стало известно о жертве пожара, который начался утром в среду в помещении Одесского колледжа экономики и права на улице Троицкой, 25.

Как сообщает “Думская” со ссылкой на источники в мэрии, в горбольнице №1 скончалась преподаватель колледжа. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Погибшая — Анна Бордюк 1976 года рождения.

В больницах сейчас находится 12 пострадаших, среди которых несовершеннолетние и спасатели.

Их госпитализировали в больницы №1, 9, 11 и областную детскую больницу.

При этом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что пока не получается установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. “Будем надеяться, что их найдут, и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц», — сказал мэр.

Фото: Артем Виноградов

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