Внаслідок густого туману в Одесі літаки не могли безпечно приземлитися: затримки та скасування рейсів в аеропорту

Вчора ввечері, 14 січня, Одесу накрив неймовірно густий туман.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса.
Туман був настільки густий, що в аеропорту була видимість всього 100 метрів.
А це означає, що кілька рейсів затрималися.
Із 20:45 було скасовано усі рейси зі Стамбулу, а рейс із Шарм-ель-Шейху був перенаправлений у Бориспіль.
Борт із Тель-Авіву також тимчасово скасували.
Також від 21:40 з аеропорту не вилетіло жодного літака.
Фото: Одесса News
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