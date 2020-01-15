Внаслідок густого туману в Одесі літаки не могли безпечно приземлитися: затримки та скасування рейсів в аеропорту

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту Одеса.

Туман був настільки густий, що в аеропорту була видимість всього 100 метрів.

А це означає, що кілька рейсів затрималися.

Із 20:45 було скасовано усі рейси зі Стамбулу, а рейс із Шарм-ель-Шейху був перенаправлений у Бориспіль.

Борт із Тель-Авіву також тимчасово скасували.

Також від 21:40 з аеропорту не вилетіло жодного літака.

Фото: Одесса News

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