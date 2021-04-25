ВМС учились оборонять Украину со стороны Черного моря (фото)

В Британии будут строить ракетные катера для ВМС Украины В Великобритании спроектируют и построят новые ракетные катера специально для Военно-морских сил Украины. Первые четыре катера будут построены британцами, в рамках меморандума, подписанного в Украиной. А украинские судостроители будут наблюдать за ходом работ в Британии, учиться и тренироваться. ПОДРОБНЕЕ