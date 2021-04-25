ВМС учились оборонять Украину со стороны Черного моря (фото)

Подразделения Военно-морских сил Украины провели тренировки по усилению обороны на морском направлении совместно с Государственной пограничной службой и Воздушными силами.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.
В тренировках приняли участие: корабли, береговая артиллерия, морская пехота, военная авиация и подразделения Государственной пограничной службы Украины.
Целью учений было углубление взаимодействия между ведомствами и различными видами войск.
“Дело защиты государства с моря, воздуха и суши является нашей общей задачей”, – заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа.
Как сообщалось, водолазы ВМС Украины поедут на международные учения в Румынии.
Фото: пресс-служба ВМС