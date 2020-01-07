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Новости Одессы и Одесской области

На свалке в Одесском регионе строят электростанцию за пять миллионов долларов

На свалке в Одесском регионе строят электростанцию за пять миллионов долларов

В городе Болград еще в 2016 году выделили участок под солечную электростанцию. Сейчас там начали строительство.

Об этом сообщает 1izmail.com.

Объект расположится на площади десять гектаров на месте бывшей свалки бытовых отходов.

Стройку уже оградили забором, установили опорные металлоконструкции, проложили кабельные сети.

Станцию планируют сделать суммарной мощностью в 4,95 МВт. Ее строительство финансирует инвестор, он готов вложить пять миллионов долларов в объект.

Фото: 1izmail.com

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