Вместо парковки рядом с «Аркадийским дворцом» в Одессе появится жилой комплекс

Сдача объекта запланирована на второй квартал 2020 года. Это будут переделанные помещения парковки. Сам объект будет 2-этажным на 58 квартир. На данный момент у застройщика есть все необходимые документы для начала строительства.

Заказчиком строительства является ООО «Arcadia Sky», а «Укрстрой Сервис» – генеральным подрядчиком. Документы на старт строительных работ были получены ещё в 2017 году, однако позже застройщик решил перенести реализацию своих планов на 2019 год.

Место строительства находится возле «Аркадийского дворца» по адресу Гагаринское плато, 5/4, где ранее была парковка. То есть, помещения парковки будут реконструированы под квартиры, но без изменений геометрических размеров. Комплекс будет представлять собой дом на 58 квартир. Территорию оградят от автомобилей и посторонних, а для транспортных средств жильцов оборудуют свою парковку.

По информации на сайте застройщика, ЖК «Arcadia Sky» будет сдан в мае 2020 года. На сайте «Лун» есть цены, которые стартуют от 28 тысяч гривен за квадратный метр. Приблизительная стоимость однокомнатной квартиры составит более 917 тысяч гривен, а 2-комнатной – от 1 миллиона 370 тысяч.

Застройщик указывает, что преимуществом его жилого комплекса станет в расположение в курортном районе города, вблизи расположена Аркадийская аллея, а единственное, что будет отделять дом от моря, – это Трасса здоровья.

Фото: сайт новостроек «Лун», сайт ЖК «Arcadia Sky», официальный сайт ГАСИ Украины

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