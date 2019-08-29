Одесским школьникам предложили альтернативу букетам – сдать средства для онкобольных

Благотворительный фонд «Таблеточки» предлагает подарить учителю один букет от класса, а остальные деньги направить на нужды детей с онкологическими заболеваниями.

О старте такой акции сообщили «Таблеточки» на своем сайте. Принять в ней участие предлагают родителям, школьникам, учителям школ и воспитателям в детских садиках:

«Предлагаем вам присоединиться к акции «Благотворительность вместо цветов» в День знаний. Подарите учителю или воспитателю детского сада один букет от класса или группы, а остальные средства передайте онкобольным детям. Хорошим дополнением к букету станет яркий благотворительный сертификат от «Таблеточек».

За пять лет таких акций организаторам удалось собрать 430 тысяч гривен, которые были направлены на помощь детям с различными онкологическими проблемами.

Для того, чтобы приобщиться к акции, необходимо сделать взнос на сайте «Таблеточки».

После пожертвования появится возможность распечатать сертификат о взносе.

На данный момент собрано более 40 тысяч гривен из 200 тысяч гривен на лекарства.

Фото: ukranews.com