fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Одесским школьникам предложили альтернативу букетам – сдать средства для онкобольных

Одесским школьникам предложили альтернативу букетам – сдать средства для онкобольных

Благотворительный фонд «Таблеточки» предлагает подарить учителю один букет от класса, а остальные деньги направить на нужды детей с онкологическими заболеваниями.

О старте такой акции сообщили «Таблеточки» на своем сайте. Принять в ней участие предлагают родителям, школьникам, учителям школ и воспитателям в детских садиках:

«Предлагаем вам присоединиться к акции «Благотворительность вместо цветов» в День знаний. Подарите учителю или воспитателю детского сада один букет от класса или группы, а остальные средства передайте онкобольным детям. Хорошим дополнением к букету станет яркий благотворительный сертификат от «Таблеточек».

За пять лет таких акций организаторам удалось собрать 430 тысяч гривен, которые были направлены на помощь детям с различными онкологическими проблемами.

Для того, чтобы приобщиться к акции, необходимо сделать взнос на сайте «Таблеточки».

После пожертвования появится возможность распечатать сертификат о взносе.

На данный момент собрано более 40 тысяч гривен из 200 тысяч гривен на лекарства.

Фото: ukranews.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Как первые одесские олигархи завоевывали уважение горожан

    Как первые одесские олигархи завоевывали уважение горожан

    В современном мире слову «олигарх» нередко придают негативное значение. Однако было время, когда богатые люди не просто собирали личный капитал, а чувствовали свою ответственность перед страной и ее жителями. Такими были первые одесские олигархи — Родоканаки, Симиренко, Петрококино.

    ПОДРОБНЕЕ

  • Куда исчез благотворительный контейнер с Разумовской?

    Зеленые благотворительные контейнеры для сбора одежды «Речі, які допомагають» — явление для города новое, но уже довольно известное. Их расставляет «Добробутик» — благотворительный магазин одежды и обуви. Вещи сортируются, приводятся в порядок волонтерами и раздаются тем, кто в них больше всего нуждается. Ну а благодаря художнице Юлия Артым, некоторые вещи из зеленных контейнеров приобрели новый дизайн.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить