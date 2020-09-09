Влітку Одеська залізниця перевезла майже півтора мільйона пасажирів

У період із червня по серпень 2020 року в межах обслуговування регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» придбано 1,3 млн квитків для проїзду у приміському транспорті, в тому числі 384,3 тисяч квитків оформлено для безкоштовного проїзду пільгової категорій населення. Сума від продажу квитків склала 18, 8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

Наразі в межах філії курсує 120 приміських поїздів. До початку введення обмежувальних заходів на території обслуговування Одеської об’єднаної дирекції залізничних перевезень, Шевченківської дирекції залізничних перевезень та Знам’янської дирекції залізничних перевезень за повним графіком здійснювали курсування 136 приміських поїздів.

У разі прийняття в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій, призначення приміських поїздів буде продовжуватися.

Одеська залізниця закликає пасажирів дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних вимог та рекомендацій МОЗ задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції. У поїздах забезпечено обов’язкове проведення дезінфекційних заходів, також на вокзалах, станціях та інших приміщеннях, де перебувають пасажири, з дотриманням усіх санітарних норм та стандартів. Посадка у приміські поїзди здійснюється при наявності у пасажирів засобів індивідуального захисту.