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Власти Одессы пообещали отремонтировать парадные горевшего дома на Бунина

Власти Одессы пообещали отремонтировать парадные горевшего дома на Бунина

В одесской мэрии обещают отремонтировать парадные дома на Бунина, 35, пострадавшего в результате пожара в июне текущего года.

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Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Виталий Цуркан, уже есть подрядчики, которые до Нового года должны приступить к ремонту. Работы будут проводить там, где деформировались лестничные марши и рухнуло чердачное перекрытие.

«Бунина, 35 не является аварийным зданием. Речь шла о ряде элементах, у которых был износ на 72%. Находились они в парадных. У самого дома такого износа нет. После окончания ремонта мы закажем еще одно техническое заключение. Его выполнит строительная академия. Мы изучим все части дома, в том числе фундамент, перекрытия, несущие стены и крышу, и дадим объективную оценку его статусу», — сказал Цуркан.

На данный момент, часть жителей дома живут в своих квартирах, которые уцелели, другие уехали на съемное жилье или к друзьям и родственникам, а 9 человек проживают в детском лагере «Мечта». Их в ближайшее время собираются переселись в общежитие «Одесгорэлектротранс».

Отметим, в доме уже на 80% восстановили крышу. Как сообщалось, работы оплачивали сами жители и коммерческие организации, расположенные на первом этаже здания.

Напомним, пожар на Бунина, 35 в Одессе произошел 12 июля. В тот день загорелась квартира на втором этаже, затем пламя перекинулось вверх на третий этаж и на крышу. Из-за сильного ветра и деревянных перекрытий оно очень быстро распространялось. В итоге сгорели 700 квадратных метров кровли и пострадали квартиры.

Официальная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Жертв нет.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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