Власти Одессы обещают контролировать ремонты на памятниках архитектуры

Замена окон, установка балконов и кондиционеров на фасадах исторических зданий – наболевшая проблема в эстетическом восприятии города. Поэтому в Одессе планируют установить процедуры проведения ремонтных работ в домах – памятниках архитектуры.

Как сообщил начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко, в ближайшее время в мэрии по этому вопросу проведут совещание совместно с департаментом городского хозяйства.

Он подчеркнул, что в Одессе много памятников архитектуры, в которых проводили замену окон, входных дверей или ворот, хотя они являются ценным элементом городского дизайна. При этом чиновник сделал акцент на том, что на проведение подобных работ нужно иметь разрешительные документы и все выполнять по надлежащей процедуре. Если же документации на такие работы нет, то это считается правонарушением и влечет за собой штрафы как для юридических, так и для физических лиц.

Вопрос установления новых процедур контроля за ремонтами подняли после того, как старинные окна в доме Сигала на улице Спиридоновской, 8 начали менять на металлопластиковые.

Окна этого здания находятся в аварийном состоянии, поэтому жители подали в законном порядке заявку на их замену и уже приступили к работам.

«Конечно, мы должны учитывать тот момент, что люди хотят жить в более комфортных условиях. Но то, как они проводят замену окон, и должны ли они быть копией оригинальных, сделанных из дерева, пока остается вопросом. Все надо решать. Работы в этом доме начали на выходных, а сейчас они приостановлены. Будем выяснять, почему подрядчик начал работы в эти дни, и есть ли у него вся необходимая документация», – отметил Павел Остапенко.

Фото: archodessa.com

Видео: Одесский горсовет

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