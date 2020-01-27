fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы на памятнике архитектуры меняют старинные окна на металлопластиковые

В центре Одессы на памятнике архитектуры меняют старинные окна на металлопластиковые

Заменить аутентичные окна решили на улице Спиридоновской, 8. Речь идет об известном и очень красивом доме Сигала, который является памятником архитектуры.

Об этом сообщил одесский краевед и геолог Дмитрий Жданов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что старинные окна меняют на дешевый металлопластик.

“Со слов жителей дома, уничтожает исторический облик памятника архитектуры мэрия Одессы”, – добавил он.

Следует отметить, что металлопластиковые окна и балкон портили вид этого здания и раньше.

Доходный дом Сигала был построен в 1880-е годы. Архитектор – П. У. Клейн. Дом исполнен в называемом «кирпичном стиле». Он отличается изяществом, нетипичной отделкой и декором, а строили его по самым передовым технологиям своего времени.

Доходный дом предназначался для обеспеченных квартиросъемщиков. Планировка была хорошо продумана, просторна и выделялась высоким уровнем комфорта. Во внутреннем дворе изначально была устроена большая клумба с фонтаном.

Фото: Дмитрий Жданов, archodessa.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить