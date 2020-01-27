В центре Одессы на памятнике архитектуры меняют старинные окна на металлопластиковые

Заменить аутентичные окна решили на улице Спиридоновской, 8. Речь идет об известном и очень красивом доме Сигала, который является памятником архитектуры.

Об этом сообщил одесский краевед и геолог Дмитрий Жданов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что старинные окна меняют на дешевый металлопластик.

“Со слов жителей дома, уничтожает исторический облик памятника архитектуры мэрия Одессы”, – добавил он.

Следует отметить, что металлопластиковые окна и балкон портили вид этого здания и раньше.

Доходный дом Сигала был построен в 1880-е годы. Архитектор – П. У. Клейн. Дом исполнен в называемом «кирпичном стиле». Он отличается изяществом, нетипичной отделкой и декором, а строили его по самым передовым технологиям своего времени.

Доходный дом предназначался для обеспеченных квартиросъемщиков. Планировка была хорошо продумана, просторна и выделялась высоким уровнем комфорта. Во внутреннем дворе изначально была устроена большая клумба с фонтаном.

Фото: Дмитрий Жданов, archodessa.com

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