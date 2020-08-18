Власник авто на одеських номерах встановив антирекорд тижня: перевищував швидкість 28 разів

До поліції звернувся водій таксі та повідомив про підозрілих осіб. На місці виклику заявник повідомив, що двоє невідомих попросили його перевезти речі, при цьому поводили себе дуже нервово та в розмові із заявником не змогли пояснити звідки в них ці речі.

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