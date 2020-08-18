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Власник авто на одеських номерах встановив антирекорд тижня: перевищував швидкість 28 разів

Власник авто на одеських номерах встановив антирекорд тижня: перевищував швидкість 28 разів

Власник авто на номерах одеської реєстрації встановив антирекорд порушень швидкісного режиму за минулий тиждень — з 10 до 16 серпня.

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Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України.

– 195 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 169 км/год., зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень. Найбільшою швидкість була в автомобілів: Mercedes-Benz GLE, ДНЗ КА000***— 212 км/год та Mercedes-Benz GLS 400, ДНЗ AХ707*** — 210 км/год на автодорозі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год. Найчастіше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Toyota Camry, ДНЗ ВН159*** — 28 разів, – йдеться у повідомленні пресслужби.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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