Владимир Зеленский: Оккупанты получат от украинцев лютый отпор. Их потери уже почти 9000

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского: «Каждый оккупант должен знать: они получат от украинцев лютое сопротивление. Такое, что навсегда запомнят, что мы своего не отдадим!»
- Моральное состояние врага ухудшается, все больше оккупантов убегают обратно в Россию. Простые люди перекрывают дороги и не пускают технику.
- «Русские солдаты — это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой. Они здесь ничего не получат. И никого не покорят»
- Для нас это отечественная война. Мы знаем, чем заканчиваются отечественные войны.
- Почти девять тысяч убитых россиян за одну неделю.
- На Николаевском направлении России приходится десятками вертолётов забирать своих 200-ых и 300-ых.
- Российские агрессоры потеряли уже почти 9000 человек.
- Украина не хочет быть покрыта трупами военных! Убирайтесь домой всей своей армией.
- Состоялись переговоры с представителями Норвегии, Израиля, Казахстана, Канады, Польши. Все эти страны поддерживают нас.
- 141 страна поддержала резолюцию ООН, которая обязывает Россию к немедленному прекращению огня. За Россию проголосовали только 4 государства – Северная Корея, Эритрея, Сирия, Беларусь.
- «Вот такой список. Вот такие друзья. А других и не будет у государства, которое не умеет жить в мире».
- Власть работает, чтобы организовать «зеленые коридоры» для мирного населения.
- 2 марта Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины пятнадцати воинам. Некоторым из них посмертно.
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