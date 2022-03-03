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Владимир Зеленский: Оккупанты получат от украинцев лютый отпор. Их потери уже почти 9000

Владимир Зеленский: Оккупанты получат от украинцев лютый отпор. Их потери уже почти 9000

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского: «Каждый оккупант должен знать: они получат от украинцев лютое сопротивление. Такое, что навсегда запомнят, что мы своего не отдадим!»

  • Моральное состояние врага ухудшается, все больше оккупантов убегают обратно в Россию. Простые люди перекрывают дороги и не пускают технику.
  • «Русские солдаты — это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой. Они здесь ничего не получат. И никого не покорят»
  • Для нас это отечественная война. Мы знаем, чем заканчиваются отечественные войны.
  • Почти девять тысяч убитых россиян за одну неделю.
  • На Николаевском направлении России приходится десятками вертолётов забирать своих 200-ых и 300-ых.
  • Российские агрессоры потеряли уже почти 9000 человек.
  • Украина не хочет быть покрыта трупами военных! Убирайтесь домой всей своей армией.
  • Состоялись переговоры с представителями Норвегии, Израиля, Казахстана, Канады, Польши. Все эти страны поддерживают нас.
  • 141 страна поддержала резолюцию ООН, которая обязывает Россию к немедленному прекращению огня. За Россию проголосовали только 4 государства – Северная Корея, Эритрея, Сирия, Беларусь.
  • «Вот такой список. Вот такие друзья. А других и не будет у государства, которое не умеет жить в мире».
  • Власть работает, чтобы организовать «зеленые коридоры» для мирного населения.
  • 2 марта Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины пятнадцати воинам. Некоторым из них посмертно.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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