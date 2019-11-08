Визначено, де живуть найщасливіші люди у країнах Європи

Згідно так званому “індексу щастя”, опублікованому в четвер, 7 листопада, Євростатом, найщасливіші люди в Євросоюзі живуть в Бельгії, Нідерландах, Австрії та Фінляндії.

У всіх чотирьох країнах показник тих, які затверджують, що відчувають себе весь час або більшу частину часу протягом останніх чотирьох тижнів щасливими, склав 76% від опитаних. Далі в списку йдуть Люксембург (74% щасливих людей), Іспанія (72%) і Данія (70%). В середньому відсоток щасливих людей в ЄС становить 62%. У Німеччині цей показник залишається на рівні 65%.

Найнижчі показники щастя зафіксовані в Латвії (31% людей повідомив, що щасливі), Болгарії (35%), Хорватії (42%), Литві (45%), Греції та Румунії (по 46%). При цьому найбільш високий відсоток людей, які заявили, що щасливі весь час, зафіксований в Іспанії – 29%, а в Латвії майже стільки ж, 28% опитаних, повідомили, що за останні 4 тижні жодного разу не відчували почуття щастя або зовсім рідко.

У порівнянні з 2013 роком частка щасливих людей в ЄС збільшилася більш ніж на два відсотки. При опитуванні респонденти могли вибрати наступні варіанти відповіді про те, як часто вони відчувають почуття щастя: “весь час”, “більшу частину часу”, “іноді”, “зовсім рідко” або “ні разу”.

Фото: slovoproslovo.info

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