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Витік з танкера «Delfi»: допустима концентрація забруднення перевищена у 5 разів

Витік з танкера «Delfi»: допустима концентрація забруднення перевищена у 5 разів

Наразі відома площа та причина витікання нафтопродуктів.

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Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Вчора працівники Держекоінспекції, взявши проби у воді поблизу затонулого судна, виявили вміст нафтопродуктів на рівні 0,25 мг/дм3 при нормі у 0,05 мг/дм3.

Також на момент огляду інспектори зафіксували на поверхні води плівку сріблястого кольору, яка візуально нагадує нафтопродукти та має характерний запах.

Загальна площа забруднення становила 70 метрів квадратних.

Попередня причина витікання – потужні пориви вітру, які послабили бонове кріплення.
Щоб забруднення не поширювалось далі у море, інспектори обробили поверхню моря 100 літрами сорбенту, а також закріпили та зафіксували бонове огородження.

Фото: Одесская жизнь

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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