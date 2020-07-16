Витік з танкера «Delfi»: допустима концентрація забруднення перевищена у 5 разів

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Вчора працівники Держекоінспекції, взявши проби у воді поблизу затонулого судна, виявили вміст нафтопродуктів на рівні 0,25 мг/дм3 при нормі у 0,05 мг/дм3.

Також на момент огляду інспектори зафіксували на поверхні води плівку сріблястого кольору, яка візуально нагадує нафтопродукти та має характерний запах.

Загальна площа забруднення становила 70 метрів квадратних.

Попередня причина витікання – потужні пориви вітру, які послабили бонове кріплення.

Щоб забруднення не поширювалось далі у море, інспектори обробили поверхню моря 100 літрами сорбенту, а також закріпили та зафіксували бонове огородження.

Фото: Одесская жизнь