Витекло близько двох тонн палива: на Одещині зіштовхнулися автокран та автоцистерна (фото)

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вчора, 17 грудня, у селищі Затока, Білгород-Дністровського району, сталося зіткнення між автокраном “ЗІЛ ” та автоцистерною “Volvo”, з якої витекли паливно-мастильні матеріали.

В результаті аварії на дорогу витекло близько двох тонн палива. Правоохоронці встановлюють обставини пригоди, а також місце знаходження водія-правопорушника.

Водій автокрана з місця події втік. На місці пригоди працювали співробітники ДСНС та поліцейські, які забезпечували безпеку руху.

Фото: ГУНП

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