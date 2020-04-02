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Виплатять вчасно: Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат у квітні

Виплатять вчасно: Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат у квітні

Сьогодні, 2 квітня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій.

Про це повідомляє Урядовий портал.

На пенсійні виплати спрямовано 1 596,0 мільйона гривень.

– Шановні пенсіонери!  Звертаємось до вас з переконливим проханням без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям. Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому, – зазначили у пресслужбі ПФУ.

Фото: Цензор.НЕТ

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