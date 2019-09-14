Винуватців немає: на якому етапі розслідування стосовно трагедії у таборі «Вікторія»

Журналісти агенції “Слідство інфо” розповіли про винуватців загибелі дітей у таборі «Вікторія».

Детальніше про це Катерина Лихогляд розповіла у трихвилинному ролику на You Tube.

Відеозапис випустили до другої річниці пожежі в одеському таборі «Вікторія», а саме до 16 вересня.

Серед ключових питань журналістка назвала два: чому почалася пожежа та чому так швидко вигорів будинок? Відповіді на задані запитання одразу ж озвучили у відеозаписі:

– Перекриття у стінах та стелі не заповнили необхідними матеріалами, які за проектом там мали бути. У стінах будівлі утворилися пустоти і по них миттєво перекинувся вогонь, а перекриття будинку були побудовані із сильно горючих матеріалів – розповіла Катерина Лихогляд.

Також експерти, яких найняв батько однієї із загиблих дівчат, встановили причину займання в будинку – це кип’ятильник, який знайшли на місці кімнати педагога.

Детальніше про розслідування у відео:

Фото: 112 Україна