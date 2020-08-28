Вимкнули світло й воду: в Одесі люди перекрили дорогу на знак протесту

Про це повідомило видання Думская.

Мешканці колишнього гуртожитку по Космонавтів, 64а сидять без світла і води. Люди кажуть, що електроенергію і воду відключили за борги власника будівлі – дочірнього житлово-експлуатаційного підприємства «Будпроект». Зараз керівники цієї компанії не відповідають на телефонні дзвінки.

На знак протесту та від безвиході жителі будинку перекрили дорогу на Генерала Петрова.

Акція проходила біля Малиновської райадміністрації Одеси.

Фото: Думская