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Вимкнули світло й воду: в Одесі люди перекрили дорогу на знак протесту

Вимкнули світло й воду: в Одесі люди перекрили дорогу на знак протесту

В Одесі обурені жителі знеструмленому будинку перекрили вулицю Генерала Петрова.

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Про це повідомило видання Думская.

Мешканці колишнього гуртожитку по Космонавтів, 64а  сидять без світла і води. Люди кажуть, що електроенергію і воду відключили за борги власника будівлі – дочірнього житлово-експлуатаційного підприємства «Будпроект». Зараз керівники цієї компанії не відповідають на телефонні дзвінки.

На знак протесту та від безвиході жителі будинку перекрили дорогу на Генерала Петрова.

Акція проходила біля Малиновської райадміністрації Одеси.

Фото: Думская

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