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Новости Одессы и Одесской области

Вилучили червонокнижну рибу та 150 кг мідій: результати рейду на “Привозі”

Вилучили червонокнижну рибу та 150 кг мідій: результати рейду на “Привозі”

Загалом вилучено близько двохсот кілограмів біоресурсів, які реалізовувалися з порушеннями вимог законодавства.

За результатами рейду на території ринку «Привоз» правоохоронці вилучили сто п’ятдесят кілограмів мідій, близько двадцяти п’яти кілограмів раків та риби сімейства осетрових, які занесені до Червоної книги України.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

Профілактичний захід проводили поліцейські Управління превентивної діяльності на воді спільно з працівниками управління Державного агентства рибного господарства в Одеській області.

Відносно 46-річного правопорушника, який реалізовував раків та мідії без дозвільних документів, поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88 (порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу) КУпАП. Іншу продавчиню, у якої серед асортименту була і занесена до Червоної книги України риба севрюга було притягнуто до відповідальності за частиною другою тієї ж статті.

Ще за одним аналогічним випадком триває перевірка. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

– Було вилучено близько двохсот кілограмів біоресурсів, які реалізовувалися з порушеннями вимог законодавства. Заходи по боротьбі з незаконною торгівлею триватимуть й надалі, – зазначив начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Одеській області Олександр Гостіщев.

Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

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