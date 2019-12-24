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Новости Одессы и Одесской области

Виконували різдвяні пісні та декламували вірші: як відбувався карнавал у студентів Університету третього віку (фото)

Виконували різдвяні пісні та декламували вірші: як відбувався карнавал у студентів Університету третього віку (фото)

Напередодні Нового року в будинку культури ім. Лесі Українки пройшов новорічний карнавал.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Поважні студенти Університету третього віку комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» підготували різноманітну програму.

На новорічному святі пенсіонери декламували авторські вірші, демонстрували гру на скрипці, показували театральні мініатюри, співали і танцювали, а також виконали різдвяні пісні німецькою, українською та англійською мовами.

Особливо тепло зустріла публіка виступ театральної студії «Сюрприз», створеної на базі територіального центру. Цьогоріч артисти представили глядачам казку «Снігова Королева» в сучасній обробці.

Із закінченням першого семестру навчання в Університеті третього віку, а також з прийдешніми Новим роком та Різдвом Христовим поважних одеситів привітали керівництво територіального центру, викладачі-волонтери, представники одеських закладів вищої освіти і громадських організацій.

Фото: ОМР

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