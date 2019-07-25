fbpx

Новости Одессы и Одесской области

«Вікно життя»: в Одесі на базі пологового будинку створили бебі-бокс для матерів, які вирішили відмовитися від дитини

«Вікно життя»: в Одесі на базі пологового будинку створили бебі-бокс для матерів, які вирішили відмовитися від дитини

З 2012 року завдяки «Вікнам життя» в Одесі врятовано шістьох малюків.

На базі пологового будинку №2, що на вулиці Старопортофранківській, 24 створено «Вікно життя».

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

«Вікно життя» – спеціальний бебі-бокс, де жінка, яка прийняла рішення відмовитися від дитини, може анонімно залишити її в безпечних умовах. Така система гарантує малюку право на життя, а матір позбавляє від кримінальної відповідальності і переслідування правоохоронними органами.

У разі зміни рішення про відмову від дитини, матері потрібно протягом двох місяців звернутися до закладу, де була залишена дитина, і пройти процедуру верифікації її материнства.

Наразі це п’яте «Вікно життя», створене на базі медичних закладів Одеси.

З 2012 року завдяки «Вікнам життя» врятовано шістьох малюків.

Фото: Одеська міська рада

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить