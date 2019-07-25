«Вікно життя»: в Одесі на базі пологового будинку створили бебі-бокс для матерів, які вирішили відмовитися від дитини

З 2012 року завдяки «Вікнам життя» в Одесі врятовано шістьох малюків.

На базі пологового будинку №2, що на вулиці Старопортофранківській, 24 створено «Вікно життя».

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

«Вікно життя» – спеціальний бебі-бокс, де жінка, яка прийняла рішення відмовитися від дитини, може анонімно залишити її в безпечних умовах. Така система гарантує малюку право на життя, а матір позбавляє від кримінальної відповідальності і переслідування правоохоронними органами.

У разі зміни рішення про відмову від дитини, матері потрібно протягом двох місяців звернутися до закладу, де була залишена дитина, і пройти процедуру верифікації її материнства.

Наразі це п’яте «Вікно життя», створене на базі медичних закладів Одеси.

З 2012 року завдяки «Вікнам життя» врятовано шістьох малюків.

Фото: Одеська міська рада