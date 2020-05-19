Викид пальмової олії у порту «Південний»: власник судна може заплатити 65 млн грн збитків

За викид майже 9 тон пальмової олії з судна, з його власника хочуть стягнути збитки у сумі 65,2 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори Комінтернівської місцевої прокуратури звернулись до Господарського суду Одеської області з позовом в інтересах держави до судновласника про стягнення збитків у сумі 65,2 млн гривень, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

З’ясовано, що наприкінці квітня поточного року в акваторії морського порту «Південний», внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, здійснено скид з судна забруднюючих речовин, а саме близько 8,5 тон пальмової олії, у зв’язку із чим відбулось забруднення внутрішніх морських вод України.

На даний час триває судовий розгляд.

Фото: Прокуратура Одеської області

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