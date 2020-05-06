На Одещині в акваторію Чорного моря вилилося майже 8,5 тонн пальмової олії (фото)

Про це у Facebook повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

30 квітня було встановлено факт забруднення внутрішніх морських вод України. Внаслідок аварії стався скид із судна «STAVANGER» (прапор TUVALU) пальмової олії. Сталося це у морському порту «Південний». Державна екологічна інспекція здійснила розрахунок збитків, нанесених державі відповідно до «Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів, територіальних та внутрішніх морських вод України».

За інформацією АМПУ, кількість забруднюючих речовин, скинутих у водне середовище, складає 8437 кг. Відповідно, сума збитків складає 2 416 557 доларів США. Майже два з половиною мільйони доларів – це значний розмір штрафу і ми розуміємо, що його будуть намагатись оскаржувати. Але закон є закон, і ми маємо виставляти претензію відповідно до обсягів забруднення. Позитивним фактом є те, що це страховий випадок, отже компенсація може лягти не тільки на власника.

Відповідно до порядку, було прийнято рішення затримати судно поки власник не відшкодує нанесені збитки. Ця ситуація не може залишатися без справедливої реакції. Про подальшу ситуацію буду вас інформувати. Окремо хотів би наголосити, що тяжких наслідків для довкілля вдалося уникнути, більшість робіт по ліквідації наслідків розливу вже завершено.

Фото: Єгор Фірсов

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