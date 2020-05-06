fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині в акваторію Чорного моря вилилося майже 8,5 тонн пальмової олії (фото)

На Одещині в акваторію Чорного моря вилилося майже 8,5 тонн пальмової олії (фото)

Викид стався 30 квітня у морському порту «Південний».

Про це у Facebook повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов.

30 квітня було встановлено факт забруднення внутрішніх морських вод України. Внаслідок аварії стався скид із судна «STAVANGER» (прапор TUVALU) пальмової олії. Сталося це у морському порту «Південний». Державна екологічна інспекція здійснила розрахунок збитків, нанесених державі відповідно до «Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів, територіальних та внутрішніх морських вод України».

За інформацією АМПУ, кількість забруднюючих речовин, скинутих у водне середовище, складає 8437 кг. Відповідно, сума збитків складає 2 416 557 доларів США. Майже два з половиною мільйони доларів – це значний розмір штрафу і ми розуміємо, що його будуть намагатись оскаржувати. Але закон є закон, і ми маємо виставляти претензію відповідно до обсягів забруднення. Позитивним фактом є те, що це страховий випадок, отже компенсація може лягти не тільки на власника.

Відповідно до порядку, було прийнято рішення затримати судно поки власник не відшкодує нанесені збитки. Ця ситуація не може залишатися без справедливої реакції. Про подальшу ситуацію буду вас інформувати. Окремо хотів би наголосити, що тяжких наслідків для довкілля вдалося уникнути, більшість робіт по ліквідації наслідків розливу вже завершено.

Фото: Єгор Фірсов

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить