Война в Украине, день 356: враг несет колоссальные потери

Сегодня, во вторник, 14 февраля 2023 года, начались триста пятьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на утро сегодняшнего дня сообщает Генштаб ВСУ.

По официальной информации, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины. В то же время наша система противовоздушной обороны постоянно укрепляется.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несет значительные потери. Вооруженные Силы Украины принимают дополнительные меры для усиления обороны.

За минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганской и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки русских войск. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово, Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Волчанск и Дворичанское на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Песчаное, Вышнее и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск на Донетчине.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения. Среди них – Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны Времовка и Новополь на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка и Никополь – Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник в очередной раз обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.

Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и т.д.

Чтоб мотивировать личный состав к наступлению в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях. К тому же, анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.

В Москве началась агитационная работа по мобилизации в ученой среде. В частности, с персоналом научно-исследовательского института «Полюс», ведущим научным центром россии в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭС, а также склад боеприпасов российских оккупантов.

О потерях врага с начала полномасштабного вторжения по сей день можно судить по опубликованной ВСУ инфографике: