Відзавтра запрацюють Сервісні центри МВС: які послуги будуть доступні?

Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають свою роботу Сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

– За два місяці карантину українці були вимушені відкладати операції по купівлі-продажу транспортних засобів. Карантин був необхідний для збереження життя та здоров’я українців. І медична статистика показала, що Україна знаходиться в кращому положенні ніж більшість європейських країн, де карантині заходи буди введені із запізненням. Тому дуже важливо, щоб досягнення карантину не були втрачені через те, що завтра тисячі власників авто одночасно кинуться до Сервісних центрів МВС перереєстровувати авто, – зазначив Геращенко.

Система Сервісних центрів МВС не в змозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичились за два місяці карантину. Саме для того, Головним Сервісним Центром МВС розроблена зручна послуга «Запис в електронну чергу».

Для того щоб обрати зручний час, а не стояти в чергах наражаючись на небезпеку підхопити інфекцію, Вам достатньо буде не виходячи з дому зайти на сайт Головного сервісного центру МВС, обрати розділ «Запис в електронну чергу», пройти ідентифікацію через Bank ID, чи ЕЦП, знайти Сервісний центр в якому Ви збирались перереєструвати право власності на авто та отримати дату та час коли Ви це зможете зробити.

Починаючи з 12 травня 2020 року, сервісні центри МВС поступово відновлюють свою роботу з можливістю відвідування всіх сервісних центрів МВС громадянами.

Задля дотримання визначених Міністерством охорони здоров’я України санітарних та протиепідемічних заходів і рекомендацій, сервісні центри МВС облаштовані захисними прозорими перегородками та позначками соціальної дистанції.

Послуги надаватимуться з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м² та з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше, ніж 1,5 метри.

Для зниження ризику інфікування, у сервісних центрах МВС організовано проведення термометрії всім відвідувачам, можливість оброблення рук антисептичними засобами, а в приміщеннях запроваджено постійне вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та регулярне провітрювання.

Послуги надаватимуться за попереднім записом в електронну чергу через функціонал, що буде розміщений на офіційному вебсайті ГСЦ МВС. У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис для отримання послуг буде проводитися за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Фото: Всім

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