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Новости Одессы и Одесской области

Відтепер на лише годинник: компанія Apple запатентувала “розумну каблучку”

Відтепер на лише годинник: компанія Apple запатентувала “розумну каблучку”

На думку Apple, коли користувачі надто довго тримають iPhone та iPad, то це призводить до втоми.

Американська компанія Apple подала заявку на патент каблучки Apple Ring. Технологічна інновація дозволятиме контролювати інші пристрої на відстані.

Про це повідомляє Укрінформ.

Apple подала заявку на патент “електронної каблучки”, яка допоможе користувачу контролювати інші пристрої, не торкаючись їх, – йдеться у повідомленні.

Завдяки "розумній каблучці" можна буде використовувати смартфони не торкаючись їх.

Завдяки “розумній каблучці” можна буде використовувати смартфони не торкаючись їх.

“Розумна каблучка” має екран, голосовий асистент та контроль жестів руки. Це все має “покращити досвід людей” у користуванні, зокрема, iPhone та iPad.

На думку Apple, коли користувачі надто довго тримають такі великі просторої, то це призводить до втоми, а Apple Ring може стати більш ефективним методом контролю на відстані.

Видання додає, що нещодавно інша технологічна компанія – Amazon представила “розумну каблучку” Echo Loop із голосовим асистентом Alexa.

Фото: thesun.co.uk

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