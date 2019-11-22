Відтепер фото на паспорт можна зробити в головному уборі: правила фотографування

Про це заявляє пресслужба Державної міграційної служби України.

Відтак, затверджено вимоги до відцифрованого образу обличчя особи та фотокарток, які подаються для оформлення або обміну документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, та фотографічного зображення на них.

Положення наказу було детально обговорено під час зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Представники різних віросповідань підтримали позицію МВС і ДМС та узгодили затверджені вимоги до фотозображень для оформлення або обміну документів, які посвідчують особу.

Вказаний наказ встановлює уніфіковані вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, який вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру та сторінки даних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. При цьому він враховує рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) Doc 9303, а відтак – дотримуються загальні міжнародні норми.

Наказ врегульовує питання щодо фотографування представників різних релігійних течій та конфесій при оформленні вказаних документів, адже раніше, відповідно до державного стандарту, фотографування віруючих здійснювалося виключно без головних уборів.

Відтепер же фотографування у головному уборі допускається, але лише в тому випадку, коли особа носить його у повсякденному житті з огляду на релігійні переконання. Крім того, фотографування у головних уборах, штучних предметах та матеріалах допускається згідно з медичними показаннями, підтвердженими медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я. Проте, такі головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.

Фото: ДМСУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.