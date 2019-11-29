Відтепер без прапорщиків: президент підписав закон про нові звання в армії

Сьогодні, 29 листопада, Володимир Зеленський підписав законопроєкт змін до статутів Збройних сил України та низки законів, що регулюють порядок виконання військового обов’язку.

Про це повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради України.

Відтак, цей закон скасовує військові звання “прапорщик, старший прапорщик” (мічман, старший мічман) і вводить звання “рекрут”, “штаб-сержант” (штаб-старшина), “майстер-сержант” і “головний майстер-сержант” (корабельні – “старший майстер-старшина”, “головний майстер-старшина”).

Також з’являються звання “головний сержант (головний старшина) батальйону”, “головний сержант (головний старшина) бригади”.

Слово “полк” у званнях змінюється на “бригаду”. Тож “командир полку” стає “командиром бригади”.

Передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склади.

Закон, зокрема, приводить військові звання у відповідність із “Кодами НАТО для класів військовослужбовців” (STANAG 2116), і сприяє переходу ЗСУ на професійну основу за зразком армії західноєвропейського зразка.

Фото: УНІАН

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