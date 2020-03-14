Відому російську стендаперку, яка мала виступати в Одесі, прикордонники вдруге не пустили в Україну (відео)

Російську блогерку вдруге за останні місяці не впустили в Україну прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Росіянка прибула 12 березня, рейсом із Мінська у «Бориспіль». Під час прикордонного контролю охоронці кордону встановили, що наприкінці минулого року вона вже прилітала в Україну і через незаконне відвідування ТОТ АР Крим у 2018 році їй було заборонено в’їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки.

Однак жінка вирішила проявити впертість та ще раз перевірити пильність українських прикордонників. Адже замінила старий паспорт на новий, сподіваючись, що чисті сторінки документа без відмітки про заборону в’їзду їй допоможуть перетнути український кордон. Такий задум росіянки було викрито відразу, оскільки на неї спрацювала інформація із бази даних. На запитання, чому вона замінила паспорт, жінка повідомила, що нібито з’їла собака.

За умисне невиконання рішення державного органу про заборону в’їзду в Україну, яка мала діяти до кінця 2022 року, російській блогерці та акторці проставили новий термін заборони в’їзду до нашої країни на довгих 10 років.

Вже найближчим часом її буде повернуто зворотним рейсом до Білорусі.

Фото: Maxim

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