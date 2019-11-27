Відмовив двигун: в Одесі літак здійснив аварійну посадку

Навчально-тренувальний літак YAK-18 зробив вимушену посадку у зв’язку з відмовою двигуна.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аєропорту “Одеса” у Facebook.
– Сьогодні, 27 листопада, о 12:53 навчально-тренувальний літак YAK-18 зробив вимушену посадку в аеропорту “Одеса”, – повідомили у пресслужбі.
Як вияснилось годом, аварійну посадку спричинила відмова двигуна. Повітряне судно вилетіло за годину до інциденту з аеродрому “Гідропорт”. Під час польоту на борту знаходилось 2 людей. Ніхто з них не постраждав.
Фото: РБК