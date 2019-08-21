Відкриття колонади та святковий концерт: програма заходів до Дня народження Одеси

2 вересня Одеса відзначить 225-ту річницю від дня заснування міста.

З нагоди пам’ятної дати розпорядженням Одеського міського голови затверджено план заходів з відзначення Дня міста Одеси.

Так, напередодні головної події року в житті міста в центрі Одеси пройдуть традиційні заходи:

Фестиваль «Руде місто» (29 серпня);

Концерт «В Одесі всі свої» відбудеться 29 серпня о 20:30 у Літньому театрі міського саду;

Фестиваль «Пікейні жилети» (30 серпня -1 вересня).

30 серпня о 17:00 в Літературному музеї презентують 17-й випуск Одеського календаря «Історія однієї вулиці – Французький бульвар» і 78-й випуск альманаху «Дерибасівська – Рішельєвська».

31 серпня

Веселе екологічне свято для дітей і дорослих проведуть в Одеському зоопарку.

31 серпня о 20:00 відбудеться відкриття після реставрації Воронцовської колонади.

На площі біля колонади для гостей буде представлена барвиста концертна програма «Fusion Fest».

Також цього дня на майданчиках міста виступлять учасники фестивалю «Нова хвиля UA – 2019».

1 вересня

Відбудеться відкриття, після капітального ремонту, багатофункціонального шкільного стадіону Одеського навчально-виховного комплексу «Гармонія» «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – гімназія № 6».

Цього ж дня одеситів і гостей міста запрошують на культурно-мистецьку акцію «Міст дружби» за участю колективів Одеського театру музкомедії і театру м. Пензль (Чехія), а також на грандіозний гала-концерт «Odesa Ballet Gala Classic & Modern» на Театральній площі (ввечері) в рамках V фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері».

2 вересня

В день народження Одеси, відбудеться традиційне покладання Почесними громадянами міста квітів до пам’ятників: І.М. Дерібасу, Г.Г. Маразлі, Отаману Головатому, М.С. Воронцову, Засновникам Одеси, Дюку де Рішельє.

На Приморському бульварі в рамках фестивалю декоративно-прикладного мистецтва представлять виставку робіт та майстер-класи переможці міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси».

Офіційний старт святкуванню Дня міста Одеси буде на Думській площі о 10:00.

О 12:00 новими іменами видатних одеситів поповниться Алея Зірок Одеси.

З неповторними Одеськими традиціями і особливим колоритом міста всі охочі зможуть познайомитися, відвідавши культурологічний проект «Весілля в одеському дворику».

О 19:00 розпочнеться гала-концерт на Потьомкінських сходах. Серед цьогорічних хедлайнерів – Алессандро Сафіна – виконавець всесвітньо відомого хіта «Luna». Також виступатимуть Арсен Мірзоян, гурти «Скрябін» та «Це шо?». Наприкінці концерту на глядачів очікує святковий феєрверк.

3 вересня

В кінотеатрі «Родина» відбудеться підбиття підсумків та нагородження переможців фестивалю-конкурсу ігрових фільмів «Одного разу в Одесі».

Чемпіонат зі швидкісного поїдання фаршированої риби пройде в Літньому театрі Міського саду.

За традицією, Одеський міський голова привітає першого новонародженого і всіх малюків, що з’явилися на світ у пологових будинках міста 2 вересня.

Святкові концертні програми за участю творчих колективів, виставки дитячої творчості, майстер-класи, спортивні змагання, виставки-ярмарки пройдуть у всіх районах Одеси.

Крім того, у рамках святкування Дня міста для підопічних соціальних центрів Одеси будуть організовані святкові заходи і поздоровлення, а для дітей пільгових категорій – відвідування театрів та розважальних центрів.

З історією рідного міста ознайомляться під час проведення єдиного тематичного уроку «Історія Одеси: минуле і сьогодення» учні закладів загальної середньої освіти.

Книжкові виставки, тематичні зустрічі, присвячені Дню міста, пройдуть у міських і шкільних бібліотеках.

4 вересня

На Одеській кіностудії буде представлена прем’єра заключних серій документального історико-публіцистичного фільму «Пантеон Одеси».

Фото: Infoport.LIVE