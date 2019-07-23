Відключення світла на 24 липня: які будинки в Одесі залишаться без електроенергії

У зв’язку з ремонтними роботами десятки будинків будуть позбавлені електропостачання.
Про це повідомляє ІА «Контекст-Причерноморье» з посиланням на «Одесаобленерго».
Так, 24 липня з 16:00 до 17:00 не буде світла на вулиці:
Отамана Головатого, 33, 35, 37, 39, 43, 43-б, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65;
Також з 09:00 до 10:00 світло вимкнуть в будинках за адресами:
Отамана Головатого, 33, 35, 37, 39, 43, 43-б, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65;
Дача Ковалевського, 142.
Фото: 24 канал
Выскажите ваше мнение. Это важно.