В Украине начала работать система видеофиксации автонарушений: когда начнут штрафовать в Одессе?

С 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Однако пока одесским водителям переживать не стоит — штрафуют только в столице.

На данный момент в Киеве и области (на дорогах государственного значения) в самых аварийных местах установлено 50 стационарных камер. Планируется 1 января 2022 года добавить еще 170 камер. Появятся они и в Одессе, а также в Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве и на всех трассах, пишет The Page.

Министр МВД Арсен Аваков:

Пока мы запускаем пилотный проект, в целом же планируем установить около 700 точек фиксации по всей стране. Соответствующий график и адреса после принятия постановления Кабмином мы сможем объявить публично».

По его данным, пока в Киеве работают только 17 из 20 установленных камер.

Как разъясняет сайт Патрульной полиции, нарушением режима в городах будет считаться езда со скоростью свыше 73 км/ч. Этот показатель состоит из разрешенных ПДД 50 км/ч, заложенной погрешности в работе прибора 3 км/ч и традиционного «бонуса» 20 км/ч. Превышение скорости более чем на 20 км/ч обойдется в 255 грн, а более чем на 50 км/ч — в 510 грн.

В дальнейшем камеры будут фиксировать также проезд на красный свет, по выделенным полосам общественного транспорта и парковку на них, оставление места ДТП, невключение поворотника, использование мобильного телефона за рулем и пр.

Но в Одессе видеофиксация нарушений скоростного режиме еще не действует. Об этом нам сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко:

Эта система сейчас работает только в Киеве. В Одессе пока нет.

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