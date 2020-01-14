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Новости Одессы и Одесской области

Від отриманих травм загинув миттєво: на Одещині чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці

Від отриманих травм загинув миттєво: на Одещині чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці

Особа потерпілого наразі встановлюється.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вчора, 13 січня, близько 18-ї години біля повороту на Сухий Лиман водійка «Chevrolet Lacetti» скоїла наїзд на пішохода, який, за попередніми даними, перебігав дорогу в невстановленому місці.

Від отриманих травм потерпілий, особа якого наразі встановлюється, загинув миттєво.

Зараз на місці аварії працюють поліцейські. Встановлюються всі обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, спричинивши смерть потерпілого чи спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Кермувальниця – 42-річна жителька Овідіопольського району – проходить перевірку на наявність алкоголю в крові.

Фото: ГУНП

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