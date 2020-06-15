Від Чорноморська до Санжійки: як будуються дороги до курортів Одещини? (відео)

Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– Зараз будівельники вкладають нижній шар асфальтобетону на ділянці траси від Чорноморська до Санжійки та від Сергіївки до Курортного. Зранку до вечора тут працює важка техніка та десятки працівників. Триває робота й на Хаджибейському мосту, який є частиною траси Київ-Одеса. Зараз там облаштовують бетонне покриття. В рамках реалізації програм Велике будівництво та «Мандруй Україною», ініційованих Президентом України Володимиром Зеленським, працюємо над тим, щоб якнайшвидше відкрити нові відремонтовані автошляхи, – повідомив Куций.

Будуємо якісні дороги до курортів Одещини. Зараз будівельники вкладають нижній шар асфальтобетону на ділянці траси… Gepostet von Максим Куций am Montag, 15. Juni 2020

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